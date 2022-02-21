Южно-Сахалинск, , 11:26 — REGNUM На Сахалине завели уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, ранее судимого за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. На этот раз потерпевшая выжила, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля в краевом СУ СКР.

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Следствие установило, что компания распивала алкогольные напитки. 58-летняя женщина слушала громко музыку. Это не понравилось обвиняемому и он неоднократно делал ей замечания, а в ответ получал грубую нецензурную брань. Мужчина не вытерпел и нанес ей обширную резаную рану шеи и проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов.

Пострадавшая проходит лечение в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины-продавца из магазина для взрослых.