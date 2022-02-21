Брюссель, , 11:24 — REGNUM Превентивного введения антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины не нужно, однако они будут сразу введены при начале якобы возможных военных действий. Об этом 21 февраля заявил министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени по прибытии на встречу глав МИД стран Европейского союза.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам главы ирландского МИД, для разработки таких санкционных мер была проведена всесторонняя работа.

«В случае военных действий эти значительные санкции будут введены незамедлительно», — сказал Коувени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава австрийского МИД Александер Шалленберг заявил, что страны Евросоюза договорились ввести санкции против России, если она вторгнется на Украину, власти Австрии поддержат данные меры.