Бухарест, 21 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. До 1 марта нынешнего года более 1 млн фирм и не менее 600 тыс. самозанятых лиц в Румынии должны получить специальный адрес в созданном местными налоговыми структурами «виртуальном частном пространстве» (ВЧП). Об этом 21 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, нововведение призвано упростить порядок подачи и рассмотрения фискальных отчетов, облегчить процедуру изменения статуса отдельно взятого предприятия, а также избежать двойного налогообложения и финансовых махинаций.

«Обязательное использование кабинетов ВЧП позволит соответствующим органам напрямую общаться с предпринимателями и полностью контролировать их деятельность», — говорится в заявлении министерства финансов Румынии.

Предполагается, что указанные «виртуальные кабинеты» в ближайшем будущем полностью вытеснят систему подачи необходимых деклараций и получения фискальной информации посредством почты. По некоторым данным, за отказ от соответствующей регистрации физическим и юридическим лицам грозят крупные штрафы.