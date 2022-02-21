Москва, , 11:23 — REGNUM Сегодня, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин поздравил солиста группы «Любэ», народного артиста России Николая Расторгуева с 65-летием, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил ответственную гражданскую позицию Расторгуева, его значимый вклад в реализацию патриотических, благотворительных проектов.

«Вы добились широкой популярности как талантливый исполнитель, лидер легендарной группы «Любэ», — подчеркнул Путин и пожелал певцу здоровья и новых песен.

ИА REGNUM сообщало, пассажирские автобусы ЛиАЗ передал в Донецкую Народную Республику Благотворительный фонд Николая Расторгуева.

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