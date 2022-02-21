Минск, , 11:23 — REGNUM Российские военные возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость. Об этом на брифинге 21 февраля для военных атташе, приуроченном ко Дню защитников Отечества и Вооружённых сил, заявил начальник Генерального штаба ВС — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

Солдаты ВС России Mil.ru

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Он пояснил, что в связи с растущей военной активностью у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президент России и Белоруссии приняли решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства.

«Подразделения Вооружённых сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость, и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело», — подчеркнул Гулевич, слова которого приводятся на сайте белорусского минобороны.

Он также добавил, что в немалой степени это будет зависеть также и от действий Запада.

«Силы и средства, которые были размещены в Восточноевропейском регионе, в том числе вблизи госграницы Белоруссии, являются одним из факторов, влияющих на дальнейшее развитие ситуации», — прокомментировал генерал.

На этом основании, отметил начальник генштаба, Минск вправе «требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран-членов НАТО от границ Белоруссии и Союзного государства, и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что Генеральные штабы вооружённых сил России и Белоруссии совместно выработают дальнейшие шаги проверки сил Союзного государства двух стран, которые прежде всего «направлены на недопущение войны». Также генерал добавил, что Россия и Белоруссия создали совместную группировку войск, которая, если потребуется, даст соответствующий отпор.

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