Ижевск, 21 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Во втором парке железнодорожной станции Ижевск Горьковской железной дороги получил смертельную травму 19-летний составитель поездов. По предварительным данным, это произошло при проведении маневровых работ грузовыми вагонами, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

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По данному факту ведомство проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге после гибели рабочего на стройплощадке возбуждено уголовное дело. На стройплощадке обвалился грунт, и местный житель упал в траншею. Мужчина погиб.

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