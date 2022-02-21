Астана, 21 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Важнейший приоритет для Казахстана после трагедии, произошедшей в январе, это консолидация общества. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами семи государств, сообщает 21 февраля его пресс-служба.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, в первые дни 2022 года Казахстан пережил жестокое и хладнокровное нападение внутренних и внешних деструктивных сил. Твёрдая воля и коллективная мудрость казахстанцев помогли предотвратить государственный переворот. Заговорщики и вандалы привлечены к ответственности.

«После «январской трагедии» я не стремлюсь к реваншу или поляризации. Как президент страны считаю важнейшим приоритетом консолидацию, а не раскол граждан Казахстана», — подчеркнул Токаев.

Он заявил, что выдвинул концепцию Нового Казахстана, призванную избавить страну от серьёзной несправедливости, допущенной в прошлом. При этом не будет отказа от действительных достижений — межэтнического согласия и многовекторной внешней политики.

Администрация президента займётся масштабными политическими и экономическими реформами, будет обеспечивать неприкосновенность инвестиционных контрактов и неустанно бороться с коррупцией, добавил Токаев.

Читайте также: Эксперт: Восстание в Казахстане перечеркнуло транзит власти