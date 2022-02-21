Москва, , 11:23 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский сдал отрицательный тест на COVID-19, сообщет 21 февраля телеграм-канал Mash.

Владимир Жириновский A.Savin

«У Владимира Жириновского отрицательный тест на ковид, но состояние политика всё ещё тяжёлое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что степень поражения лёгких лидера ЛДПР — 50−75%. Также у Жириновского двусторонний отит.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе фракции заявили, что здоровье Жириновского постепенно восстанавливается, он стал активнее.

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