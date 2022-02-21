Москва, , 11:21 — REGNUM Волонтерский штаб «Молодой Гвардии Единой России» продолжает оказывать помощь беженцам из ЛНР и ДНР. В Ростовской области молодогвардейцы приступили к оборудованию детских игровых комнат в шести пунктах временного размещения. В частности, комнаты будут оборудованы в ПВР, созданных на базе детских лагерей «Котлостроитель», «Красный десант» и «Звезда». Об этом сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Игровая комната Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Мы работали в шести пунктах временного размещения беженцев. В каждом наблюдаем большое количество детей, поэтому мы сконцентрировали свои силы на доставке необходимых вещей для их быта и досуга. Есть большой запрос на организацию отдыха детей: мы приступили к оборудованию детских игровых комнат. В самое ближайшее время мы оборудуем такие комнаты в шести пунктах временного размещения беженцев, где проживают более тысячи детей. Детские комнаты обеспечим не только игрушками, книгами, наборами для творчества, но и аниматорами: ими станут наши активисты. Кроме того, молодогвардейцы формировали и разгружали грузовики с гуманитарной помощью для беженцев, а также встречали поезда с беженцами на воронежском вокзале», — рассказал Антон Демидов.

Напомним, в Ростовской области «Молодая Гвардия Единой России» на базе регионального отделения Организации развернула волонтерский штаб для оказания помощи беженцам из ЛНР и ДНР.