Степанакерт, , 11:21 — REGNUM Служба национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха сможет защитить от посягательств главу республики Араика Арутюняна как и всех, кто находится на её территории. Об этом говорится заявлении, обнародованном пресс-службой СНБ.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что в республике возникло беспокойство тем, что в прокуратуре Азербайджана заявили о намерении привлечь Арутюняна к уголовной ответственности.

«Служба нацбезопасности заверяет, что в состоянии обеспечить безопасность госчиновников в лице президента республики, а также каждого гражданина, и обеспечить безопасность лиц, посетивших Арцах», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Немат Авазов сообщил, что Арутюнана обвиняют в терроризме. Представитель Баку также заявил, что главу Карабаха задержат «в короткие сроки».

Напомним, после того, как во время войны в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона начала обстреливать Степанакерт, Арутюнян приказал стрелять по военным объектам в Гяндже. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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