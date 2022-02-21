Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство 88-летнего композитора Александра Колкера. Об этом 21 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Колкер и Худяков в лифте Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Напомним, нападение на пожилого мужчину было совершено днем 20 февраля в лифте дома 61 по набережной Черной речки в Приморском районе Петербурга. Полицейским удалось задержать по «горячим следам» нападавшего, им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска Иван Худяков. По факту покушения на убийство ГСУ СК по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

«Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство композитора», — уточнили в ведомстве.

Как стало известно ИА REGNUM, за своей жертвой Худяков проследил от продуктового магазина. Дойдя с пенсионером до лифта жилого дома, он зашел вместе с ним в кабину. После чего ударил пожилого человека ножом в руку, а также пытался задушить, однако Колкер оказал своему обидчику сопротивление и сам вызвал на место экстренные службы.

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