Мадрид, 21 февраля 2022, 11:20 — REGNUM Министр обороны Испании Маргарита Роблес отправляется в Болгарию, чтобы посетить испанский контингент в этой стране. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что Роблес посетит испанский отряд «Стрела», который состоит из четырех истребителей Eurofighter и 130 солдат ВВС.
Самолеты, прибывшие в Болгарию 11 февраля, являются частью миссии НАТО по мониторингу и контролю воздушного пространства в районе Черного моря и должны находиться в местах временной дислокации до 31 марта.