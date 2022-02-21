Мадрид, 21 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Министр обороны Испании Маргарита Роблес отправляется в Болгарию, чтобы посетить испанский контингент в этой стране. Об этом пишет агентство EFE.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

Отмечается, что Роблес посетит испанский отряд «Стрела», который состоит из четырех истребителей Eurofighter и 130 солдат ВВС.

Самолеты, прибывшие в Болгарию 11 февраля, являются частью миссии НАТО по мониторингу и контролю воздушного пространства в районе Черного моря и должны находиться в местах временной дислокации до 31 марта.