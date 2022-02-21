Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Благодаря принятым в январе и феврале мерам по предотвращению распространения COVID-19 в учреждениях общего образования Санкт-Петербурга школы города почти вернулись к нормальному графику учебы. Об этом заявила 21 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Дарья Драй ИА REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина

Она отметила, что своевременное введение «дистанта» у 7−11 классов на период с 28 января по 13 февраля позволило добиться заметного улучшения ситуации, в связи с чем продлевать дистанционное обучение оперштаб не стал. «Краткосрочный дистант оказался эффективной мерой для прерывания заражений у детей», — убеждена вице-губернатор.

«К моменту выхода на очное обучение 14 февраля на удалёнке остались всего 75 классов. Сегодня их уже 30, — подчеркнула Потехина положительную тенденцию. — На убыль пошла и заболеваемость педагогов — с пиковых 4935 до сегодняшних 869. На смешанном формате продолжают учиться чуть больше 5 тысяч школьников».

Несмотря на всё еще высокую заболеваемость в целом по городу, Потехина сделала вывод о том, что «школы практически вернулись к нормальному графику учебы».