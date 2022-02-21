Лос-Анджелес, США, , 11:18 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ганн и актриса Дженнифер Холлэнд помолвлены. Об этом Ганн сообщил в личном Instagram-аккаунте 21 февраля.

Джеймс Ганн Gage Skidmore

https://www.instagram.com/p/CaNkZgaP9Ki/

Режиссёр опубликовал снимок, на котором видно обручальное кольцо на безымянном пальце Холлэнд. В комментариях пару уже поздравили актриса Лесли-Энн Брандт, актёр сериала «Миротворец» Нют Ле, сыгравший дзюдоиста, и другие.

ИА REGNUM напоминает, что Джеймс Ганн и Дженнифер Холлэнд состоят в отношениях с 2015 года. Они вместе работали над сериалом «Миротворец» (2022) — Ганн выступил в качестве режиссёра, а Холлэнд сыграла Эмилию Харкорт, одного из ключевых героев шоу.

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