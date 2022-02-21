Джакарта, 21 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо сделал заявление по поводу напряженности в отношениях между Россией и Украиной, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Глава государства призвал все стороны воздерживаться от войны.

«Соперничество и напряженность на Украине должны прекратиться как можно скорее. Все вовлеченные стороны должны проявлять сдержанность, и мы все должны способствовать миру. Войны быть не должно», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, исследовательская программа «Независимость, деколонизация, насилие и война в Индонезии, 1945−1950 годы» раскрывает зверства голландцев после обретения Индонезией независимости.