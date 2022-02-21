Москва, , 11:17 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике настаивает на ответственности для тех, кто пользуется заведомо незаконно полученными персональными данными.

Персональные данные geralt

«Комитет выступает за введение ответственности и для пользователей, заведомо знающих о незаконности полученных сведений», — отметил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.

Ужесточение ответственности за утечку персональных данных — правильное и необходимое решение, отметил также парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минцифры поддержало введение оборотных штрафов за утечку персональных данных, сообщил «Ведомостям» представитель министерства.

Читайте ранее в этом сюжете: Хинштейн: защита биометрии станет одним из приоритетов