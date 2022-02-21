Казань, , 11:17 — REGNUM Жительница столицы Татарии поверила телефонным мошенникам и перевела на незнакомые счета более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Перевод денег

Как пояснила 72-летняя пострадавшая, 17 февраля ей на телефон позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что в Москве неизвестный пытался похитить со счета женщины деньги, но бдительность сотрудников, которым якобы была предъявлена генеральная доверенность от имени потерпевшей, не позволила довести преступный замысел до конца. Женщина поверила в услышанное и продолжила разговор. Обезопасить имеющиеся сбережения поможет перевод денег на «резервный» счет. Женщина обналичила 1,033 млн рублей и перечислила их по указанным реквизитам. Пенсионерка пришла домой и рассказала обо всем соседке, которая убедила ее обратиться в полицию.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани 35-летнюю женщину телефонный мошенник убедил оформить кредит на сумму более 1 млн рублей. Он оставался с потерпевшей на связи в течение трех часов и не позволял отвечать на другие входящие звонки.

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