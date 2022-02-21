Москва, 21 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В настоящее время китайская экономика теряет одно из своих главных преимуществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Цыплаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«В Китае происходят изменения в отраслевой структуре прямых иностранных инвестиций (ПИИ), — сказал он. — Если в первое десятилетие XXI века они главным образом направлялись в обрабатывающие отрасли, то в настоящее время основным приоритетом для иностранных инвесторов становится сектор услуг. В 2021 году на него пришлось почти 79% от суммарного объема ПИИ. Эта же тенденция наблюдалась и в предшествующие годы. Причины изменений в отраслевой структуре инвестиций вызваны долгосрочными трендами развития китайской экономики. В нулевых годах нынешнего века в ней почти безраздельно господствовала модель ориентации на экспорт — дешевизна рабочей силы являлась главным конкурентным преимуществом Китая».

Как пояснил профессор, сейчас это конкурентное преимущество уходит.

«Отсюда перенос ряда трудоемких производств в другие страны (Вьетнам, Малайзия, Бангладеш), при этом туда уходят не только иностранные компании, но и китайские», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыплаков объяснил, за счет чего Китаю удалось отладить работу механизма по приему иностранных инвестиций.