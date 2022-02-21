Москва, , 11:15 — REGNUM В ночь с 20 на 21 февраля президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй за день телефонный разговор. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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«Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции», — сказал Песков.

По его словам, оба лидера продолжили обсуждение ситуации вокруг украинского конфликта и сделали акцент на необходимости продолжения диалога «по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников» в нормандском формате.

Песков не исключил проведение подобных контактов в ближайшее время между РФ и Францией на уровне глав МИД.