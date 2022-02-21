Москва, 21 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Для большинства жителей России зеркальные даты, например 22.02.2022, не имеют значения. Однозначно не верят в магию цифр 41%, скорее не верят 43%, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Люди

Только 3% однозначно убеждены, что необычные и красивые даты могут принести удачу, скорее верят в это 16%. Чаще в красивые даты верят женщины, чем мужчины — 18% против 15%, граждан старше 45 лет и люди с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (по 21%).

В зеркальную дату 22 февраля 2022 года опроса купят лотерейный билет, планируют успешное трудоустройство, вступление в брак, сделки с недвижимостью или просто надеются на удачу по 1%. На 22.02.2022 ничего не планируют 88% опрошенных.

Опрос проведён 7−15 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 381 населенном пункте РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, объявления, появившиеся в социальных сетях о продаже «красивых дат» для бракосочетания, размещаются мошенниками и не имеют отношения к органам ЗАГС.

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