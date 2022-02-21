Уфа, 21 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил провести торжественные мероприятия в рамках празднования Дня защитника Отечества в республике. Об этом 21 февраля он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге почтили память защитников Отечества

Он напомнил, что 23 февраля в стране будет отмечаться один из самых любимых и важных праздников — День защитника Отечества.

«Наши милые женщины, наверное, уже купили подарки своим дорогим мужьям. Я прошу, чтобы все муниципалитеты провели свои мероприятия. Вы знаете, что с пятницы сняли многие ограничения, в частности, касающиеся QR-кодов. У нас будут республиканские мероприятия 23 февраля — возложение, торжественное заседание, насыщенная программа», — сообщил глава региона.

Он поручил главам муниципалитетов организовать поздравления для семей погибших участников военных конфликтов и ветеранов боевых действий.

«Очень важно, конечно, уважаемые коллеги, главы муниципалитетов, чтобы не остались без внимания воины и отставные офицеры, военнослужащие, которые пострадали в ходе боевых действий, инвалиды военной службы. Вот на это я прошу обратить особое внимание. И, конечно, родители погибших, каждый муниципалитет, каждый глава может обойти тех родителей, у которых сыновья погибли либо в Чеченской войне, либо в Афганской войне, либо в других вооруженных конфликтах, которых за эти годы было довольно много», — заявил Хабиров.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии с 19 февраля отменили необходимость предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесённом коронавирусе при посещении общественных мест.