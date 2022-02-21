Канберра, , 11:18 — REGNUM Министр обороны Австралии Питер Даттон 21 февраля в интервью телеканалу Nine News заявил, что в случае «российского вторжения» на Украину, правительство его страны готово оказать Киеву определенную поддержку.

Австралия

Даттон отметил, что конфликт на Украине уже кажется неизбежным, однако он продолжить настаивать на том, что Австралия не будет посылать на помощь свои войска.

«Войска продолжают наращиваться. Передислокации в Черном море, кибератаки, действия под чужим флагом — все это, к сожалению, указывает, что ситуация развивается в одном направлении», — заявил министр обороны Австралии.

О какой конкретно поддержке Украины идет речь, Даттон не сказал:

«Есть способы, которыми мы можем оказать помощь. Может, например, осуществляться некая кибер-деятельность, которую мы можем поддержать. Возможно, мы сможем отправить какую-то поддержку Украине, но мы будем оценивать это по мере развития событий».

Напомним, власти России уже неоднократно категорически отвергали обвинения в подготовке «вторжения» на Украину.