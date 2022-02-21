Воронеж, 21 февраля 2022, 11:09 — REGNUM Излив канализационных стоков произошёл на улице Шишкова в Воронеже утром 21 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города. Аварию обещают устранить в сжатые сроки. Фотографиями затопленной улицы делятся в соцсетях жители.
Устранить излив планируют в ближайшее время — для этого будет перезапущен насос.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Шишкова уже много лет страдают от канализационных стоков. Реконструкция канализационной насосной станции На Шишкова запланирована на 2022 год.