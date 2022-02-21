Воронеж, , 11:09 — REGNUM Излив канализационных стоков произошёл на улице Шишкова в Воронеже утром 21 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города. Аварию обещают устранить в сжатые сроки. Фотографиями затопленной улицы делятся в соцсетях жители.

Канализация Дарья Антонова © ИА REGNUM

«90% времени КНС справляется с объемом стоков и штатно перекачивает даже в моменты пикового водоотведения, излив происходит, если из-за сбоя останавливается насос (последний случай был месяц назад, все это время подобного, как вы знаете не происходило), сбои возникают чаще всего из-за попадания в сети посторонних предметов», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

Устранить излив планируют в ближайшее время — для этого будет перезапущен насос.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Шишкова уже много лет страдают от канализационных стоков. Реконструкция канализационной насосной станции На Шишкова запланирована на 2022 год.