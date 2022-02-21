Екатеринбург, 21 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге удалось задержать женщину, которая причинила ножевые ранения мужчине. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь на ноже

Пьяного гражданина обнаружили в одном из жилых домов. Установлено, что два мужчины и две женщины распивали спиртное, и в ходе застолья у одного из гостей возник конфликт с хозяйкой. Дама нанесла ему ранения в бедро.

Гражданка вызвала полицию и дала признательные показания. Теперь за причинение тяжкого вреда здоровью ей грозит десять лет колонии.