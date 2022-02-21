Киев, 21 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Власти Украины ведет переговоры с различными поставщиками газа на следующий отопительный сезон, России среди них нет. Об этом заявил замглавы офиса украинского президента Ростислав Шурма.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Переговоры идут с разными поставщиками. России среди них нет», — сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

По его словам, Украина намерена совершить скачок в добыче собственного газа, увеличив данный показатель за три года на 3−5 млрд куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, заявка на транзит российского газа через Украину продолжает оставаться на низком уровне и соответствует показателям середины января.

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