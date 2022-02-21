Калуга, 21 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Калужской области судебные приставы за 2021 год взыскали 254 миллиона рублей задолженностей по алиментным платежам, что на 61 миллион рублей больше, чем за 2020 год. Об этом 21 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального Управления ФССП России Артём Залогин.

Иллюстрация пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

В рамках 3370 неоконченных исполнительных производств выплата алиментов происходит за счет обращения взыскания на доходы должников, в том числе на заработную плату. Эти выплаты контролируют судебные приставы. Работу по взысканию алиментов на территории региона осуществляют 29 судебных приставов, у которых на 1 января 2022 года на исполнении находится чуть менее шести тысяч исполнительных производств. Судебными приставами в отношении должников по алиментам применяется весь комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством. На начало 2022 года все алиментщики региона ограничены в праве выезда за пределы страны, каждый второй должник по алиментным платежам ограничен в праве управления транспортными средствами.

За 12 месяцев 2021 года 753 недобросовестных родителя привлечены к административной ответственности, большинство из них получили наказания в виде обязательных работ на различные сроки до 150 часов. Кроме того, за 2021 год 374 гражданина привлечены к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, получив наказания в виде принудительных работ и даже реальных тюремных сроков.

Одной из самых действенных мер принудительного исполнения является арест имущества должников. За 2021 год судебными приставами произведены аресты у более чем 200 неплательщиков алиментов. Большую часть арестованного имущества составляют автомобили, квартиры, дома, земельные участки и имущество, находящееся по месту проживания граждан.

«В настоящее время в регионе доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, составляет 89%. Ввиду своей особой социальной значимости исполнительные производства о взыскании алиментов находятся на особом контроле служебных приставов», — отметил Артём Залогин.