Париж, , 11:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести ряд саммитов, посвящённых урегулированию кризиса вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца по итогам серии телефонных разговоров, которые Макрон провёл за минувшие сутки с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Елисейский дворец TouN

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Отмечается, что французский лидер предложил провести саммит сначала между российским и американским президентами, а затем — с участием «всех заинтересованных сторон по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе». Сам Макрон намерен участвовать в подготовке этих переговоров.

Президенты России и США, добавили в Елисейском дворце, «каждый со своей стороны выразили согласие с принципами проведения такого саммита». Повестку встречи подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, когда встретятся 24 февраля.

Уточняется, что саммит возможен в случае, если «Россия не вторгнется на Украину».

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