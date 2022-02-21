Москва, 21 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. За годы политики реформ и открытости Китаю удалось отладить работу механизма по приему иностранных инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Цыплаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Стабильно высокие объемы привлекаемых Китаем иностранных инвестиций обусловлены целым рядом объективных факторов. Во-первых, за годы политики реформ и открытости Китаю удалось отладить работу механизма по приему иностранных инвестиций. Он включает в себя развитую инфраструктуру, обладание квалифицированной рабочей силы, наличие многих специализированных институтов, способствующих функционированию предприятий с иностранными инвестициями, — сказал профессор. — Среди них выделяются большое количество так называемых зон технико-экономического развития, научно-технических парков, свободных таможенных зон, а также «зон свободной торговли».

В настоящее время, как отметил Цыплаков, осуществляется большой проект по превращению острова Хайнань в «свободный порт».

«На территории Хайнаня иностранным инвесторам создадут дополнительные льготы не только для инвестиций в обрабатывающие отрасли, но и в отрасли сферы услуг, финансовый сектор и так далее, — рассказал экономист. — Во-вторых, Китай достаточно последовательно проводит курс на расширение доступа иностранных инвесторов в свою экономику. В частности, в последнее время были сняты или ослаблены ограничения на доступ иностранных инвесторов к деятельности на финансовом рынке, в автомобильной промышленности, поощряются иностранные инвестиции в создание научно-исследовательских центров».

В-третьих, как пояснил профессор, постепенно совершенствуется правовая база регулирования иностранных капиталовложений.

«В этой области последовательно проводится курс на регулирование иностранных инвестиций на основе принципа национального режима. Данный подход был юридически закреплен в принятом в 2019 году Законе об иностранных инвестициях», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что динамика и объемы международных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) начали постепенно восстанавливаться.