Ташкент, 21 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Ташкенте и Ташкентской области 24 человека, подозреваемых в экстремистской религиозной деятельности. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ГУВД города Ташкента.

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По последним данным, при обыске в местах проживания подозреваемых были обнаружены материалы экстремистских движений и пропагандистов международных террористических организаций с радикальными идеями.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.