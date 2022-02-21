Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Следствие готовится выйти с ходатайством о заключении под стражу Ивана Худякова, подозреваемого в попытке убить 88-летнего композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Александра Колкера в лифте жилого дома в Петербурге. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Композитор Александр Колкер и напавший на него Иван Худяков

Ранее ИА REGNUM сообщало, что нападение на пенсионера было совершено днем 20 февраля в лифте дома на набережной Черной речки в Приморском районе города. Нападавший ударил ножом пожилого мужчину и скрылся с места происшествия. Однако полицейским удалось задержать подозреваемого по «горячим следам» в хостеле. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска. По факту покушения на убийство следствие было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.105 УК РФ.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения, — уточнили в ГСУ СКР по Петербургу. — В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего».