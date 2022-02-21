Ярославль, , 11:33 — REGNUM В Ярославле в Кировском районном суде начался суд над руководителем детского сада, обвиняемом в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В суде Pixabay.com

По версии следствия 48-летняя заведующая получила взятку в размере 27 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, которая занимается поставкой товаров в дошкольные учреждения. Деньги были даны за заключение договоров. Задержали женщину в июле 2021 года.

21 февраля началось первое заседание суда по делу, его рассмотрят в общем порядке.

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