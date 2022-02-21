Алжир, , 11:06 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в понедельник, 21 февраля, завершил официальный визит в столицу Катара. Об этом сообщает Algerie Presse Service.

Алжир (сс) Poudou99

По данным журналистов, в ходе визита Теббун встретился с эмиром Катара Тамим бин Хамадом аль Тани и рядом высокопоставленных должностных лиц в правительстве страны. В конце встречи президент Теббун встретился с представителями алжирской диаспоры в Катаре и подвёл итоги своего визита.

По словам президента Алжира, Катар планирует инвестировать в развитие транспортной инфраструктуры Северной Африки. В частности планируется открытие морского пассажирского и грузового сообщения между Дохой и Алжиром, а также строительство новых железных дорог, которые свяжут алжирское побережье Средиземного моря и территорию соседнего государства Нигер.