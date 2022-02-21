Лос-Анджелес, США, 21 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Американский рэпер Soulja Boy (Деандре Кортес Уэй) высказался относительно конфликта с коллегой Канье Уэстом (Йе). Об этом 21 февраля пишет TMZ.

Скриншот с YouTube Канье Уэст (Йе)

По словам Soulja Boy, он и Канье Уэст «друзья». «Просто небольшие дружеские шутки… Иногда мы оба ведём себя немного странно, но мы знаем что делаем», — объяснил рэпер.

Ранее в одном из своих постов в Instagram Soulja Boy высказался о романе бывшей супруги Канье Уэста, модели Ким Кардашьян и комика Пита Дэвидсона. После чего он опубликовал скриншот переписки с Уэстом, в которой тот попросил не упоминать его экс-супругу, а также предлагает Soulja Boy принять участие в записи альбома Donda 2.

Напомним, что Soulja Boy не попал в финальную версию альбома Уэста Donda, хоть и принимал участие в его записи. После этого Йе извинился перед ним.