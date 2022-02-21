В Чувашии могут ослабить ограничительные меры
Чебоксары, 21 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Чувашии со следующей недели школьники 5 — 8 классов в четырёх городах, которые остались на «дистанте», могут вернуться к очному обучению при условии стабилизации ситуации с коронавирусом. Также возможно ослабление других ограничительных мер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 21 февраля на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаева.
Открывая заседание, руководитель республики выделил «разностороннее отношение» к решению о продлении дистанционного обучения в 5 — 8 классах в Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле и Канаше. Одна часть «относится с пониманием», другая считает, что нужно вернуться к очной учёбе.
Он напомнил, что три недели назад образовательные учреждения начали переводить на «дистант», так как «именно в школах больше всего распространялась новая коронавирусная инфекция».
Он подчеркнул, что нужно предпринять «все меры, чтобы не допустить разворота ситуации».
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на заседании оперативного штаба, который состоялся 18 февраля, было принято решение о продлении ещё на одну неделю дистанционное обучение в 5 — 8 классах в школах четырёх городов: Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Шумерле. Ученики начальных классов и старшеклассники учатся очно с 14 февраля.