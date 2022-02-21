Чебоксары, 21 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Чувашии со следующей недели школьники 5 — 8 классов в четырёх городах, которые остались на «дистанте», могут вернуться к очному обучению при условии стабилизации ситуации с коронавирусом. Также возможно ослабление других ограничительных мер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 21 февраля на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Открывая заседание, руководитель республики выделил «разностороннее отношение» к решению о продлении дистанционного обучения в 5 — 8 классах в Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле и Канаше. Одна часть «относится с пониманием», другая считает, что нужно вернуться к очной учёбе.

«Но я бы хотел обратиться, прежде всего, к родителям и школьникам с просьбой потерпеть эту неделю, потому что важно зафиксировать позитивные тренды, которые сформировались последнее время, и в кратчайшие сроки выйти на стабилизацию ситуации. […] К сожалению, достаточно большое количество пока остаётся на лечении в стационарах, у нас идёт достаточно медленное снижение [госпитализированных] — это говорит о том, что люди болеют сложно и тяжело», — сказал Олег Николаев.

Он напомнил, что три недели назад образовательные учреждения начали переводить на «дистант», так как «именно в школах больше всего распространялась новая коронавирусная инфекция».

«Поэтому очень прошу потерпеть и с пониманием отнестись к ограничениям. […] Наша задача в течение этой недели добиться стабилизации, тогда со следующей недели мы можем спокойно выйти в школы в привычном формате и продолжить обучение. Возможно, по другим направлениям уже будет возможность ослабить какие-то меры ограничения», — сказал глава Чувашии.

Он подчеркнул, что нужно предпринять «все меры, чтобы не допустить разворота ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на заседании оперативного штаба, который состоялся 18 февраля, было принято решение о продлении ещё на одну неделю дистанционное обучение в 5 — 8 классах в школах четырёх городов: Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Шумерле. Ученики начальных классов и старшеклассники учатся очно с 14 февраля.