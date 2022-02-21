Москва, 21 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Веру Алентову с 80-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». Реж. Владимир Меньшов. 1979. СССР Вера Алентова

Президент подчеркнул, что каждая роль Алентовой на сцене театра, и в кино — свидетельство высокого профессионального мастерства и безграничной любви к профессии.

«Вы подарили ценителям театрального искусства и кинематографа блистательную галерею ярких и самобытных работ», — отметил Путина и пожелал Алентовой здоровья и творческого вдохновения.

ИА REGNUM сообщало ранее, актриса Вера Алентова является лауреатом нескольких премий, в том числе Лауреатом Государственной премии СССР за фильм «Москва слезам не верит» (1981год).

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