Сочи, Краснодарский край, 21 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Новый круглогодичный бальнеологический горный курорт «Долина Васта» появится в Сочи, сообщает 21 февраля сайт правительства России.

Forumkuban.org Сочи

Комплексный туристический проект, предполагающий различные виды отдыха, оценил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе поездки в Краснодарский край. «Долина Васта» должна появиться в 2029 году в горном кластере Сочи. Инвестором выступит компания «Интеррос».

В информации уточняется, что курорт расположится на территории 3,8 тыс. га, общая площадь зданий и сооружений составит 322 тыс. кв. м., а 13 км новых канатных дорог свяжут 80 км горнолыжных трасс. После запуска проекта зона катания в Сочи составит 300 км.

«Краснодарский край, непосредственно Сочи — одно из самых посещаемых мест в России. Если давать оценку амбициозности проекта «Долина Васта», то город не видел подобной масштабной стройки со времён Олимпиады. Здесь будут построены современные гостиницы категорий «три звезды», «четыре звезды», «пять звёзд», апарт-отели, бальнеологический пансионат-клиника», — рассказал Чернышенко.

По его словам, в новых гостиницах будут открыты 3,5 тыс. номеров, которые одновременно смогут вместить почти 8 тыс. человек. При этом число отдыхающих в «Долине Васта» может составить 1,5 млн человек в год.

Кроме того, будет построено жильё для персонала. На объектах курорта создадут 2,5 тыс. рабочих мест.