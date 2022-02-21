Москва, 21 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтруду, Минфину и ДомРФ к 28 февраля проработать модель специального ипотечного продукта с использованием субсидируемой процентной ставкой из федерального бюджета для молодых специалистов, научных работников и граждан, переехавших на работу в Сибирский Федеральный округ (СФО).

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

Предложение связано с разрабатываемой правительством стратегии развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО.

Эти проекты потребуют привлечения около 500 тыс. граждан, что создаст спрос на строительство или приобретение нового жилья, уточнили в пресс-службе Абрамченко.

Потенциальный объем необходимого жилья оценивается экспертами в 12 млн кв метров.

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