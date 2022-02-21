Порто-Ново, 21 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Президент Бенина Патрис Талон открыл историческую выставку, на которой представлены 26 королевских реликвий, возвращенных Францией, сообщает Le Figaro.

News.cn Культурные реликвии

Реликвии впервые представлены народу Бенина спустя 129 лет.

Предметы старины были украдены в 1892 году французскими колониальными войсками из дворца Абомей.

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