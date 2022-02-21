Сеул, , 10:52 — REGNUM 21 февраля главы МИД Южной Кореи и Армении обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в письмах Чон Ый Ён и Арарат Мирзоян высоко оценили развитие корейско-армянских отношений в различных областях, включая политику, экономику и культуру, а также выразили надежду на дальнейшее расширение сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля президенты Южной Кореи и Туркмении обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

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