Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге на обучении с использованием дистанционных технологий временно, из-за выявленных случаев заражения коронавирусом и ОРВИ, находятся 30 классов в 16 школах. Об этом 21 февраля сообщили в городском комитете по образованию.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 5131 человек», — добавили в ведомстве. Этот формат предусматривает домашнее обучение и очную аттестацию в школах.

Кроме того, по данным на 21 февраля, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты пять групп в четырех детских садах Петербурга.

Отметим, что неделей ранее, в первый день после завершения действия запретов на очное обучение учащихся средних и старших классов школ в Санкт-Петербурге на дистанционной форме образования находились 75 классов в 40 школах города. При этом количество обучающихся на дому было чуть больше — 5659 человек.

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