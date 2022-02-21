Москва, 21 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Жогорку Кенеша Киргизии Талант Мамытов обсудили развитие межпарламентского сотрудничества двух стран, в том числе в рамках межпарламентской комиссии и взаимодействия профильных комитетов.

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«Наши взаимоотношения отличаются желанием развивать парламентское измерение, наполнять его конкретным содержанием. Мы находимся в постоянном контакте», — цитирует сайт Госдумы Володина.

Мамытов поблагодарил российскую сторону за помощь в реализации мероприятий в рамках интеграции на евразийском пространстве, развитии гуманитарно-образовательной сферы, а также укреплении обороноспособности страны.

Он предложил в 2022 году организовать заседание профильных комитетов парламентов Киргизской Республики и Российской Федерации.

Кроме того, предложил провести десятое заседание киргизско-российской Межпарламентской комиссии в Киргизии.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили миграционную политику, в частности, поддержку трудовых мигрантов, вопросы изучения русского языка в Киргизии, экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Мамытов также пригласил Володина посетить Киргизию с официальным визитом.

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