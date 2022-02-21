Чита, , 10:50 — REGNUM Темпы ревакцинации в Забайкалье вывели регион на второе место в России. Об этом на оперативном совещании 21 февраля сообщила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Охват первичной вакцинации — 28 место, это 61% от числа жителей, подлежащих вакцинации. По повторной вакцинации — 2 место в России, 76,3%. По темпам вакцинации занимаем 11 место», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 20 февраля 2022 года 174 139 человек привиты повторно (+1862за двое суток).

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https://regnum.ru/news/society/3512650.html