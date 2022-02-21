Кузнецк, Пензенская область, 21 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Жительница города Кузнецка, «помогая» в поимке недобросовестных банковских сотрудников, перевела мошенникам более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Уголовное дело

Со слов 51-летней пострадавшей, ей на телефон позвонила женщина и, представившись банковским сотрудником, поведала о наличии задолженности перед банком. Женщина ответила, что никаких долгов у нее нет, и положила трубку. После этого позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и убедил жительницу Кузнецка в оказании «помощи» по выявлению недобросовестных сотрудников кредитного учреждения. От нее, как от клиентки банка, необходимо выполнение нескольких указаний.

Изначально требуется перевод всех сбережений на «безопасный счет». Следуя инструкциям, пострадавшая перечислила 860 тыс. рублей. На следующий день через мобильное приложение женщина оформила кредит на сумму более 600 тыс. рублей и сразу же перевела их на продиктованные незнакомцем счета. После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Общий ущерб составил более 1,5 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительница города Кузнецка обновила кредитную карту и лишилась 165 тыс. рублей.

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