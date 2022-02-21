Кишинёв, 21 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Кредиты, которые берёт действующее правительство Молдавии, являются «беспрецедентными за современную историю республики». Об этом 21 февраля заявил экс-президент страны Игорь Додон, почётный председатель Партии социалистов в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

«В 2022 году правительство планирует заимствовать рекордный объём финансовых средств — 17,3 млрд леев (около $960 млн), из которых 6,2 млрд леев (около $345 млн) — для возврата долгов и процентов по старым кредитам», — написал Додон.

Он отметил, что предыдущее правительство, сформированное Партией социалистов, брало кредиты под 5,5% годовых, а действующая власть берёт в долг под 10%. Бывший президент считает, что это правительство «скоро уйдёт», но за их политику будут расплачиваться два поколения.

Стоит отметить, что новое прозападное правительство Молдавии управляет страной с августа 2021 года. За это время выросли в три раза тарифы на газ, подорожал хлеб, цены на проезд в автобусах. Также минздрав не показал эффективной борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, в оппозиции обвиняют власти в «узурпации» власти.