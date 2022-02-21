Липецк, , 10:48 — REGNUM В Липецкой области в ближайшие сутки ожидается прибытие жителей Луганской и Донецкой народных республик. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 февраля в пресс-службе областной администрации.

Соборная площадь в Липецке Липецкаяобласть.рф

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Пять пунктов временного размещения, рассчитанных в общей сложности на 750 человек, подготовлено в Грязинском, Задонском и Тербунском районах.

Прибывающих обеспечат питанием, постельным бельём, предметами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты. Приехавших осмотрят медики и протестируют на коронавирус. В пунктах временного размещения с ними буду работать волонтёры и психологи.