Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Празднование свадьбы в центре Санкт-Петербурга завершилось уголовным делом, стрельбу из автомобиля не оценили горожане и сотрудники полиции. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В центре Петербурга свадьба отметили стрельбой из пистолета. Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Сообщение о том, что из белого автомобиля Nissan Almera, который двигался в потоке по Синопской набережной в центре Петербурга, раздались выстрелы, поступило в службу «112» днем 20 февраля. 36-летний петербуржец рассказал, что празднично украшенная иномарка движется в сторону Обводного канала, а из приоткрытого окна стреляют в воздух из предмета, похожего на пистолет.

Для поимки нарушителя был введён план «Перехват». Вскоре у дома 150 по улице Салова подозрительный автомобиль остановили полицейские. Находившиеся в нем двое граждан одной из стран ближнего зарубежья, 25 лет и 31 года, признались полицейским, что во время празднования свадьбы стрельбу из автомобиля устроил их знакомый, который вышел в районе станции метро «Ломоносовская».

"Сам пистолет сотрудники полиции обнаружили в салоне иномарки, изъяли и направили на экспертизу. Экипаж дорожной полиции по «горячим» следам по тому же адресу задержал 35-летнего заправщика АЗС, также иностранного гражданина. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — добавили в петербургской полиции.

Отметим, что хулиган на видеокамеру полиции признался, что раскаивается в своем необдуманном поступке.