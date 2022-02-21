Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM В Ростовской области выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека получили более четверти обратившихся беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 февраля.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 8:00 мск, по 10 тыс. рублей получил 1031 человек — 25,9% от принятых заявлений, уточнила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. Для более оперативной работы памятки и бланки заявлений на выплатыпереданы на пункты пропуска на российско-украинской границе.

ИА REGNUM сообщало, что в пунктах временного размещения беженцев из Донбасса, развёрнутых в Ростовской области, началась установка передвижных пунктов кассового обслуживания для оперативного оформления лицевых счетов и выплат единовременной помощи людям.

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