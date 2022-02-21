Москва, 21 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Мошенники стали выплачивать гражданам деньги, чтобы повысить доверие к фейковым инвестиционным проектам, а затем выманить более крупные суммы. Об этом пишет 21 февраля газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Директор по безопасности «Почта банка» Станислав Павлунин рассказал изданию о новой мошеннической схеме. Злоумышленники создают фейковые сайты для торговли на бирже и придают им сходство с известными инвестиционными компаниями.

Они убеждают граждан зарегистрироваться в подставном личном кабинете и перевести средства якобы на брокерский счёт. При этом они не только демонстрируют баланс на счёте в личном кабинете на фейковом сайте, но и в самом деле отправляют потенциальной жертве 10−15 тыс. рублей, якобы заработанные человеком через совершённые сделки.

«У потенциальной жертвы повышается доверие и снижается чувство осторожности», — добавил Павлунин.

С начала осени 2021 года количество мошенничеств по схеме с «фейковыми инвестициями» увеличилось десятикратно, рассказал он. Всплеск активности мошенников с использованием реальных выплат наблюдается с января.

В Банке России изданию рассказали, что злоумышленники стали активнее на фоне повышения у граждан интереса к инвестициям на фондовом рынке. Кроме того, развитие технологий делает финансовые услуги доступнее.

Как сообщало ИА REGNUM, интернет-мошенники, которые рассылают вредоносные промокоды от имени популярных онлайн-магазинов и брендов, активизировались в России в преддверии 23 февраля и 8 марта.

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