Уфа, 21 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Около двух тысяч жителей Луганской и Донецкой Народных Республик могут прибыть в ближайшее время в Башкирию. Об этом 21 февраля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в регионе создан оперативный штаб по эвакуации жителей этих республик.

Хабиров поручил подготовить все пункты временного содержания, которые были развернуты в регионе. Главам муниципалитетов поручено лично проверить готовность пунктов к приему людей.

«Там пожилые люди, женщины и дети. Особое внимание — детям. Это сразу вопрос школ, учебников, школьных принадлежностей и так далее. Нам предстоит большая работа», — сказал Радий Хабиров.

Он отметил, что огромное количество жителей Башкирии стали сообщать о готовности принять беженцев. В связи с этим в республике создан общественный штаб поддержки.

Минздраву поручено подготовить часть санаториев региона к размещению беженцев.